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Передовая ДВ

4 мая 2022 в 6:31 Поделиться:









Передовая ДВ: интернет – право, но не обязанность

Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.

Фото: Анти Веэрмаа

28 апреля Эстония, а вместе с ней ещё 60 стран, подписала «Декларацию в поддержку будущего Интернета». Документ ещё раз фиксирует право на доступ к Интернету как одно из неотъемлемых прав человека, обеспечивающее реализацию права на свободу слова.