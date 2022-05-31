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Эльконд Либман

31 мая 2022 в 12:19 Поделиться:









Угроза развала правящей коалиции никуда не исчезла

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

Угроза развала правящей коалиции никуда не исчезла, но это вовсе не означает, что она и впрямь станет реальностью, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

В понедельник депутаты Рийгикогу завершили первое чтение законопроекта о повышении детских пособий, проголосовав против предложения Партии реформ отклонить его. Премьер-министр Кая Каллас накануне заявляла, что голосование депутатов-центристов против снятия проекта с парламентского обсуждения будет равноценно концу правящей коалиции. А председатель фракции реформистов в парламенте Тыну Вырклаэв уже после голосования сказал, что, в сущности, у нас складывается правительство меньшинства, то есть Партии реформ без центристов. Парламентский лидер центристов Яанус Карилайд ответил на это, что они вовсе не хотят разваливать коалицию, и призвал реформистов поддержать законопроект, за принятие которого выступают четыре из пяти парламентских партий.