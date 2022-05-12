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dv.ee

12 мая 2022 в 13:21 Поделиться:









Законопроект о семейных пособиях может привести к развалу правительственной коалиции

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и лидер Центристской партии Юри Ратас. Фото: Liis Treimann

Законопроект об увеличении семейных пособий привел к кризису в правительственной коалиции. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, если законопроект будет принят при поддержке оппозиции, коалиции придет конец, пишет Äripäev.

В среду Eesti Ekspress сообщил, что лидер фракции Центристской партии Яанус Карилайд дал Партии реформ 24 часа, чтобы оказать политическую поддержку законопроекту о повышении семейных пособий. В четверг Центристская партия сообщила, что уже внесла законопроект в производство Рийгикогу, а также инициировала сбор подписей. По словам представителей партии, таким образом планировалось найти более широкую политическую поддержку.

Eesti Ekspress, однако, предположил, что за данным решением скрывается желание центристов развалить коалицию с Партией реформ и воссоздать прежнюю коалицию с Isamaa и Консервативной народной партии (EKRE). В качестве одного из аргументов издание приводит тот факт, что ранее повысить семейные пособия предлагала Isamaa.

По словам Каллас, Партия реформ согласна обсудить повышение семейных пособий осенью, вместе с государственным бюджетом, поскольку для претворения законопроекта в жизнь необходимо порядка 300 млн евро.

«Ведь сегодня у нас нет ни прогнозов, ни знаний о том, ожидает нас экономический спад или нет. И, учитывая всё это, брать на себя постоянные расходы общим объемом более чем в 300 млн евро без какой-либо дискуссии? Предлагать популярные решения, предполагающие для всех выплату пособий и рост доходов — лишь часть арифметики. А вот другую часть примера, если инициатива будет всеми одобрена — поиск средств — ляжет на плечи Партии реформ. В коалиции так не делается», — сказала Каллас, чьи слова передает rus.err.ee.

«Когда в понедельник у Центристской партии рождается мысль повысить детские пособия, во вторник ставится ультиматум, а в четверг законопроект уже вносится в производство Рийгикогу, возникает вопрос, а есть ли вообще желание обсудить всё это? В качестве аргументов в пользу такого поведения я не вижу ничего другого, кроме жажды перемен и сотрудничества с кем-то другим. Мой ответ: наберитесь смелости! Объявите мне недоверие и создайте собственную коалицию. Хватит паясничать», — добавила она.

Министр государственного управления Яак Ааб (Центристкая партия) попытался сгладить ситуацию, заявив, что некоторые действия были преждевременными, и лично он хочет, чтобы коалиция продолжала работу.

Ааб подтвердил, что происходящее сейчас в руках фракций Рийгикогу. Ситуация усугубляется тем, что лидер Центристской партии Юри Ратас входит именно во фракцию, а не в правительство.

Сам Ратас еще лишь подлил масла в огонь, заявив, что Центристская партия не планирует выражать недоверие премьер-министру, однако та своими высказываниями уже развалила коалицию: «Похоже, что она своими высказываниями сама покончила с коалицией».

По словам Ратаса, желание Центристской партии состояло в том, чтобы в условиях значительного роста цен представить законопроект, который дал бы уверенность семьям с детьми. Партия реформ назвала это лицемерием, поскольку в обсуждаемом сейчас законопроекте речь идет об увеличении дотаций с января следующего года — то есть о том, о чем можно было договориться одновременно с госбюджетом.

В четверг законопроект был внесен в производство Рийгикогу - его подписали представители центристов, Isamaa, EKRE и соцдемов. По словам Каллас, если при поддержке оппозиции предложение Центристской партии будет принято, это приведет к развалу коалиции.

Предложение центристов состоит в том, чтобы выплачивать ежемесячное пособие в размере 100 евро на каждого ребенка. Если в семье растет три или более детей, планируется дополнительно выплачивать 700 евро в месяц, а если семь и более детей – дополнительно 900 евро в месяц.