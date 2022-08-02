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Райво Варе

2 августа 2022 в 11:36 Поделиться:









Военно-экономический блог Райво Варе: Россия сама удаляется от Запада

На фоне войны в Украине развивается еще один процесс: Россия (читай путинский режим) сама обрывает экономические контакты с Западом, особенно связанные с ее технологической зависимостью от европейских и американских партнеров. Тем самым государство снижает возможности давления на реализацию своих геополитических амбиций, размышляет в своем экономическом блоге обозреватель Райво Варе.

Райво Варе Фото: Лийз Трейманн

Начнем с объявления о том, что вице-премьером РФ назначен Денис Мантуров, занимавший пост министра промышленности и торговли с мая 2012 года. Основная задача человека с образованием социолога и менеджерским дипломом Академии госслужбы при президенте — курировать реализацию так называемой «реформы максимального импортозамещения» в России. То есть развивать собственные технологические возможности страны, конечно, с упором на военную промышленность.