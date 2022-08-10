Эльконд Либман: нарвский танк – это окно возможностей для политиков

Производство электроэнергии Enefit Green в июле увеличилось на 18%

В июле Enefit Green произвела 68,7 гигаватт-часов электроэнергии, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет

В июле Enefit Green произвела 68,7 гигаватт-часов электроэнергии, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет