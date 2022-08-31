Мертсина: перспективы экономического роста Эстонии стремительно ухудшаются

Розы, вазелин и реактивные двигатели: как торговать с Россией и не нарушить санкции?
Введенные против России экономические санкции поставили в сложное положение эстонских предпринимателей, но само то обстоятельство, что вы торгуете с какими-то российскими контрагентами, еще не делает вас преступником. О том, чем грозит нарушение и с какой путаницей сталкиваются бизнесмены, «Деловым ведомостям» рассказала присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко.
Введенные против России экономические санкции поставили в сложное положение эстонских предпринимателей, но само то обстоятельство, что вы торгуете с какими-то российскими контрагентами, еще не делает вас преступником. О том, чем грозит нарушение и с какой путаницей сталкиваются бизнесмены, «Деловым ведомостям» рассказала присяжный адвокат и партнер юридического бюро LEXTAL Ксения Кравченко.