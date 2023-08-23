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Михкель Стамм

23 августа 2023 в 14:05









Estateguru: крупный должник солгал Äripäev

Михкель Стамм, генеральный директор Estateguru Фото: Andras Kralla

22 июня на порталах Äripäev и «Деловые ведомости» была опубликована статья «Просроченные кредиты и потенциальные взыскания грозят устойчивости Estateguru». Äripäev публикует присланное генеральным директором Estateguru Михкелем Стаммом опровержение.

Компании, связанные с Эрки Каткосилдом и его спутницей жизни, входят в число крупнейших должников платформы Estateguru. Именно из-за таких проектов страдают сотни мелких инвесторов. На сегодняшний день эти компании задолжали мелким инвесторам более 8 миллионов евро. Каткосильд не только не погашает данные кредиты, но и пытается заблокировать процесс реализации гарантий различными способами, в том числе обращаясь в суд с необоснованными исками и пытаясь повлиять на суд через Äripäev.

Это правда, что Estateguru не продлила корпоративные кредиты Каткосильда, но на то была ясная причина: не было соблюдены необходимые для продления условия. Поскольку все рассматриваемые проекты были неплатежеспособными, Estateguru не сочла возможным продлевать кредиты в интересах своих инвесторов. Каткосильду это может не нравится, но это полностью соответствует условиям договора, заключенным между ним и инвесторами краудфандинговой платформы.

Не соответствует действительности утверждение, якобы Estateguru не переоформила право собственности на недвижимость в финской земельной книге, и поэтому у купленной недвижимости возникли отметки судебных исполнителей, и якобы долги продавца были взысканы с покупателя. Estateguru не являлась стороной сделки купли-продажи и не брала на себя обязательств по смене собственника в реестре. Мы предоставили в суд доказательства того, что упомянутая регистрация была обязанностью Эрки Каткосильда, которую он не выполнил.

Сегодняшняя реальность такова, что заемщик находится в долгах и неплатежеспособен. Его иски основаны на необоснованных претензиях, не имеющих ни юридического, ни экономического содержания. Estateguru намеревается как можно скорее реализовать залог этих кредитов, чтобы вернуть вложенные деньги инвесторам краудфандинговой платформы.

Годовой отчет Estateguru прошел аудит, и все соответствующие обязательства и требования были приняты во внимание.

Это правда, что в прошлом году Estateguru понесла операционный убыток, который был вызван главным образом расходами, возникшими в результате крупномасштабной деятельности по расширению. После успешного изменения стратегии Estateguru в этом году добилась прибыльности в своем основном бизнесе, а июль 2023 года стал самым успешным для компании.

В июле через нас инвесторы профинансировали новые проекты на сумму 8,9 млн евро. Кроме того, в прошлом месяце инвесторы получили почти 14 миллионов евро в качестве погашения кредитов, из которых заработали 1,37 миллиона евро в виде процентов. Общий объем кредитного портфеля Estateguru на сегодняшний день составляет около 300 миллионов евро. У платформы около 160 000 пользователей, более 5000 из них присоединились за последние восемь месяцев.