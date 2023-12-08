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Райво Варе

9 декабря 2023 в 4:00









Райво Варе: в войне России и Украины наступил новый этап

Президент Украины Владимир Зеленский вручает боевое знамя в день Вооруженных Сил Украины 6 декабря. Фото: Reuters/Scanpix

С наступлением зимы украинцам приходится реорганизовывать стратегическую оборону как на фронте, так и на гражданской инфраструктуре в тылу наилучшим образом, а Путин пытается увеличить свое политическое влияние и пополнить военную казну, пишет обозреватель Райво Варе в очередной записи своего военно-экономического блога.

Как я и опасался, усилия России по возвращению себе стратегической инициативы в войне с Украиной оказались в некоторой степени успешными. По крайней мере, на сегодняшний день эксперты признали, что на фронтах сложился новый баланс, который некоторые склонны называть тупиком.

Причина этого - сокращение помощи Украине со стороны западных союзников одновременно с определенной усталостью от войны, а также негативные последствия внутриполитической борьбы. Прежде всего речь, конечно, о предвыборной гонке в США.

Кроме того, спровоцированная Хамасом на Ближнем Востоке война создала дополнительную напряженность между Западом и арабскими странами, в том числе Саудовской Аравией, одним из ведущих мировых экспортеров нефти. На этом фоне относительно успешные поначалу санкции на российскую нефть в виде потолка цен оказались недостаточными, поскольку россияне в сотрудничестве с третьими сторонами нашли способы их обойти.

На то, что в войне произошли серьезные изменения, намекает и опубликованная в The Economist колонка командующего украинскими войсками генерала Валерия Залужного, которая уже привлекла большое внимание. В ней командующий ВСУ высказал мнение, что в войне намечается патовая ситуация. Причина – задержки военной помощи Запада и ее недостаточный объем.