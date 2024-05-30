Уускюла: продажи продуктов питания продолжают падать, семьи ищут способы экономии

Мерилин Варсамаа: чтобы появился единорог в сфере медицинских технологий, нам нужно именно это
Чтобы вырастить успешный стартап в области медицинских технологий или даже создать единорога, необходимо объединить силы, скрытые в экосистеме, пишет руководитель направления медицинских технологий научного и бизнес-парка Tehnopol Мерилин Варсамаа.
Чтобы вырастить успешный стартап в области медицинских технологий или даже создать единорога, необходимо объединить силы, скрытые в экосистеме, пишет руководитель направления медицинских технологий научного и бизнес-парка Tehnopol Мерилин Варсамаа.