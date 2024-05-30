    Уускюла: продажи продуктов питания продолжают падать, семьи ищут способы экономии

    Ленно Уускюла. Фото: Liis Treimann

    Розничные продажи продолжают оставаться низкими – семьи ищут способы сэкономить деньги, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.

    В течение прошлого года была заметна стабилизация. Предыдущее большое падение закончилось, и оборот розничной торговли больше не снижался. В последние месяцы выросли продажи автомобилей, предположительно в преддверии повышения НСО. На этом фоне произошло небольшое снижение закупок других товаров, поскольку свободные деньги были направлены на автомобили.

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