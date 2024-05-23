Владелец загоревшейся свалки Уйкала задолжал государству более миллиона евро

Пожар на свалке в Уйкала начался 22 мая, работы по тушению продолжаются и на следующий день. Фото: Спасательный департамент

На загоревшейся вчера в Ида-Вирумаа свалке Уйкала пожары и связанные с окружающей средой нарушения случались и раньше. В то же время владелец свалки задолжал государству более миллиона евро.

Владельцем свалки является компания Ekovir, входящая в империю «мусорного короля Ида-Вирумаа» Николая Осипенко. В 2018 году владельцем Ekovir стала его супруга Наталья Осипенко.