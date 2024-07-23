Повышение налогов будет гораздо резче, чем ожидалось

Союз фехтования Эстонии организовал крупное соревнование за наличные и не хочет отчитываться

Прошлой осенью в Кяэрику, недалеко от Отепя, проходил международный турнир по фехтованию – расчеты там проводились наличными. Один из участников считает это подозрительным и хочет знать, на что и сколько было потрачено, однако организатор утверждает, что тот просто придирается.

Прошлой осенью в Кяэрику, недалеко от Отепя, проходил международный турнир по фехтованию – расчеты там проводились наличными. Один из участников считает это подозрительным и хочет знать, на что и сколько было потрачено, однако организатор утверждает, что тот просто придирается.