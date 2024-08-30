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Юри Росс

30 августа 2024 в 5:44









Юри Росс: в Эстонии налоговый рай, это сила и риск нашей экономики

«Когда мы говорим о росте конкурентоспособности страны, то, по моему мнению, 90% этого успеха зависит от образования, трудолюбия и таланта предпринимателей, и только 10% ложится на плечи государства», — считает предприниматель Юри Росс. Фото: Andras Kralla

Одна из угроз для нашей экономики заключается в том, что эстонские предприниматели создали себе очень комфортную основу для жизни, во многом благодаря уникальной в мире налоговой системе, пишет Юри Росс, генеральный директор и один из владельцев Büroomaailm, в ответе на опрос лидеров общественного мнения, проведенный Äripäev.

Чтобы правильно оценить сильные и слабые стороны эстонской экономики, её риски, возможности и будущие тенденции, давайте проанализируем развитие последних 20 лет с помощью следующих графиков, составленных на основе данных Департамента статистики, Банка Эстонии и Налогово-таможенного департамента.