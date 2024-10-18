Делов-то: двоечники должны платить за образование, государственная рухлядь кому-то понадобилась

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили госбюджет, баталии по которому радостно начались в Рийгикогу, поспорили о том, нужно ли прекращать финансирование культуры, театров и спорта или лучше о душе подумать, и обнаружили неожиданную вещь: монополии в Эстонии, оказывается, разрешены.
- Что вы знаете о двух стульях? Политик Тармо Тамм оказался не только депутатом Рийгикогу, но и предпринимателем, получив 6 миллионов евро из Фонда справедливого перехода. Foto: Алена Ценно
Госбюджет на 2025 год со скрипом, но прошел первое чтение в Рийгикогу. Расходы больше доходов, хотя сокращений – не счесть? Что дальше? Ждать ли нам масштабных дебатов в следующих чтениях или коалиция легко сумеет настоять на своем?
А в Таллинне-то протесты! Служители искусства и студенты на этой неделе вышли на улицы, выступая против сокращений расходов на культуру и платного образования. Поддержать ли протестующих? Мнения журналистов ДВ разошлись.
Монополия на рынке кинопроката в Эстонии укрепляется. Концерн Apollo Маргуса Линнамяэ поглотил еще одного малого конкурента: кинотеатр Forum Cinemas в Вильянди. Он стал тринадцатым по счету во владении концерна. В Департаменте конкуренции сидят люди не суеверные и покупку разрешили. Насколько это правильно? Нормально ли, что целый сегмент отрасли развлечений теперь – в одних руках?
Индекс S&P500 бьет рекорды, акции Nvidia на пике. Одна из причин – искусственный интеллект, несмотря на скепсис отдельных экспертов, все еще вызывает интерес у инвесторов. Ярослав Тавгень побывал на конференции, посвященной ИИ, где поговорил со специалистом по маркетингу и искусственному интеллекту, автору двух книг на эту тему Кэйти Кинг.
Наконец-то госкомпании хотят приватизировать! На Operail положили глаз тартуские мельники, а Nordica может заинтересовать инвестора из Дании. Что это: хороший шанс сбросить фирмы с шеи налогоплательщиков или угроза национальной инфраструктуры?
Все правильно сделал! Будучи поборниками свободного предпринимательства, журналисты ДВ оценили хитрый финт Тармо Тамма, который, зарабатывая не самые маленькие деньги в Рийгикогу, нашел способ «подхалтурить» на собственном бизнесе и получил деньги из Фонда справедливого перехода.
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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