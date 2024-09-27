Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,01%261,76
  • OMX Riga−1,1%872,07
  • OMX Tallinn0,01%1 684,18
  • OMX Vilnius−0,16%1 010,5
  • S&P 5000,18%5 755,79
  • DOW 300,44%42 359,6
  • Nasdaq 0,22%18 230,52
  • FTSE 1000,34%8 313,31
  • Nikkei 2252,32%39 829,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,41
  • OMX Baltic−0,01%261,76
  • OMX Riga−1,1%872,07
  • OMX Tallinn0,01%1 684,18
  • OMX Vilnius−0,16%1 010,5
  • S&P 5000,18%5 755,79
  • DOW 300,44%42 359,6
  • Nasdaq 0,22%18 230,52
  • FTSE 1000,34%8 313,31
  • Nikkei 2252,32%39 829,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,41
  • 27.09.24, 16:30

Делов-то: в светлое будущее с помощью бульдозера. Как спасти бюджет?

«Ты чо, я обожаю культуру!». Большая часть свежего выпуска подкаста «Делов-то!» посвящено многострадальному госбюджету, который с большим скрипом удалось довести до дефицита в 3%. Есть ли шанс реанимировать это чудо? Или остается лишь утешаться вдохновляющими рассказами с Nordic Business Forum, на котором побывал журналист ДВ?
Делов-то: в светлое будущее с помощью бульдозера. Как спасти бюджет?
  • Делов-то: в светлое будущее с помощью бульдозера. Как спасти бюджет? Foto: Алена Ценно
Наши государственные мужи выкатили госбюджет с дефицитом 3%. Как сказал Михал: «зарабатываем 100 евро, тратим 110». Это катастрофа? Есть ли шанс реанимировать этот бюджет?
Какие статьи расходов мы должны срочно урезать? Может быть, нужно уменьшить финансирование полиции? Не слишком ли у нас много пограничников? А быть может, стоит урезать представительские расходы депутатов, положив им на стол доширак?
«Ты чо, я обожаю культуру!». Нужно ли полностью прекратить финансирование театров, профессионального спорта и культурных мероприятий? Или это полное безумие?
«Социализм зашел слишком далеко». Почему жители Эстонии так сильно надеются на государство? Почему бюрократия разрослась до больших размеров? Почему Эстонии не удается определиться с тем, что мы строим: коммунизм или капитализм?
А может быть, нашу экономику спасет Джастин Тимберлейк? Или он не Тейлор Свифт?
На сцене вдохновение, а в кулуарах нытье: как журналист ДВ съездил на конференцию Nordic Business Forum, куда за вдохновением и связями съезжаются предприниматели со всей Северной Европы. Что его больше всего удивило, восхитило или насторожило? О чем сегодня говорят успешные предприниматели? Какие сегодня тренды?
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».

Похожие статьи

Mнения
  • 20.09.24, 16:16
Делов-то: у жителей Эстонии будет работа. Пенсионеры – «священная корова»? Единорог с ракетами
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают снижение ФРС базовой ставки, бюджетную политику Эстонии, релокацию генералов в частный сектор и новое обострение на Ближнем Востоке.
Mнения
  • 27.09.24, 16:01
Ни реальной конкуренции, ни перспективы, зато необходимость содержать
Основная проблема нынешних бюджетных сокращений – в том, что они недостаточно поддержаны решениями, которые стимулировали бы рост, пишет главный редактор ДВ Олеся Лагашина.
Новости
  • 26.09.24, 17:29
Следующий этап сокращений: правительство сконцентрируется на инвестициях и пособиях
Из запланированных на закупку дополнительных боеприпасов 1,6 млрд евро в стратегию бюджета до 2028 года фактически вписана только половина – 788 млн евро.
Результаты ревизии бюджета оказались значительно скромнее ожидаемого. Следующим объектом для экономии в государственных финансах станут инвестиции, а также введение субсидий по потребностям.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.09.24, 06:00
Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей
2
Новости
  • 23.09.24, 15:16
Известное в Эстонии платежное приложение обанкротилось
3
Новости
  • 25.09.24, 15:48
Как государство видит будущее Силламяэского порта?
4
Новости
  • 26.09.24, 07:00
Прогнозы Банка Эстонии не сбываются три года подряд. Почему?
5
Эпицентр
  • 26.09.24, 09:25
Странная ситуация в Силах обороны: командующий флотом передал должность, но был сокращен
Министр ждет перемен
6
Эпицентр
  • 24.09.24, 17:21
Разбогатевший на микрокредитах бизнесмен собирает миллионы у эстонских инвесторов

Последние новости

Новости
  • 27.09.24, 16:54
Армения готова изменить Конституцию ради мира с Баку
Новости
  • 27.09.24, 16:30
Делов-то: в светлое будущее с помощью бульдозера. Как спасти бюджет?
Новости
  • 27.09.24, 16:20
Соучредитель Cleveron: при сокращении чиновников не произойдет ничего ужасного
Mнения
  • 27.09.24, 16:01
Ни реальной конкуренции, ни перспективы, зато необходимость содержать
Новости
  • 27.09.24, 14:42
Полиция выставила на аукцион конфискованный битум из РФ. Руководитель фирмы: «Это незаконно»
Новости
  • 27.09.24, 14:06
Nordica ищет замену контракту SAS за пределами Европы

Сейчас в фокусе

Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей
Новости
  • 26.09.24, 06:00
Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей
Глава отдела прогнозирования Банка Эстонии Расмус Каттай.
Новости
  • 26.09.24, 07:00
Прогнозы Банка Эстонии не сбываются три года подряд. Почему?
Этим летом Юри Саска покинул пост командующего флотом.
Эпицентр
  • 26.09.24, 09:25
Странная ситуация в Силах обороны: командующий флотом передал должность, но был сокращен
Министр ждет перемен
Яак Роосааре.
Биржа
  • 26.09.24, 14:48
Роосааре неожиданно оказали сопротивление: конкуренты собирают требования к Planet42
В августе (в годовом сравнении) объемы кредитования больше всего увеличились в секторе недвижимости и строительства.
Новости
  • 26.09.24, 10:57
Увеличилось число заемщиков, не справляющихся с выплатами по кредитам
Руководитель Ves-Vil OÜ Марк Виллендаль.
ТОП
  • 26.09.24, 14:41
ТОП автотранспортных компаний: одни нашли успешную нишу, другие – зарплаты в конвертах
Инвестор и экономический аналитик Пеэтер Коппель находит сходства между отношениями населения и государства в СССР и сегодняшней Европе.
Новости
  • 26.09.24, 12:50
Пеэтер Коппель: «Нынешняя экономическая политика – хаотическая импровизация»
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
  • ST
Content Marketing
  • 24.09.24, 12:35
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024