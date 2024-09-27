«Ты чо, я обожаю культуру!». Большая часть свежего выпуска подкаста «Делов-то!» посвящено многострадальному госбюджету, который с большим скрипом удалось довести до дефицита в 3%. Есть ли шанс реанимировать это чудо? Или остается лишь утешаться вдохновляющими рассказами с Nordic Business Forum, на котором побывал журналист ДВ?
- Делов-то: в светлое будущее с помощью бульдозера. Как спасти бюджет? Foto: Алена Ценно
Наши государственные мужи выкатили госбюджет с дефицитом 3%. Как сказал Михал: «зарабатываем 100 евро, тратим 110». Это катастрофа? Есть ли шанс реанимировать этот бюджет?
Какие статьи расходов мы должны срочно урезать? Может быть, нужно уменьшить финансирование полиции? Не слишком ли у нас много пограничников? А быть может, стоит урезать представительские расходы депутатов, положив им на стол доширак?
«Ты чо, я обожаю культуру!». Нужно ли полностью прекратить финансирование театров, профессионального спорта и культурных мероприятий? Или это полное безумие?
«Социализм зашел слишком далеко». Почему жители Эстонии так сильно надеются на государство? Почему бюрократия разрослась до больших размеров? Почему Эстонии не удается определиться с тем, что мы строим: коммунизм или капитализм?
А может быть, нашу экономику спасет Джастин Тимберлейк? Или он не Тейлор Свифт?
На сцене вдохновение, а в кулуарах нытье: как журналист ДВ съездил на конференцию Nordic Business Forum, куда за вдохновением и связями съезжаются предприниматели со всей Северной Европы. Что его больше всего удивило, восхитило или насторожило? О чем сегодня говорят успешные предприниматели? Какие сегодня тренды?
Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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