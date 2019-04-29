Ярослав Тавгень • 29 апреля 2019
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Объём выданных кредитов Coop Pank вырос на 37%
Объём принятых депозитов – на 22%.
Прибыль Coop Pank составила в прошлом году 4,75 миллиона евро. Акционеры приняли решение эту прибыль не распределять: 238 000 евро пойдёт на пополнение резерва, а оставшиеся деньги останутся нераспределённой прибылью.
Объём выданных кредитов вырос в прошлом году на 37%, а депозитов – на 22%. Эти показатели составили 335 и 385 миллионов евро соответственно.
Coop Pank принадлежит на 60,4% ритейлеру Coop Eesti. 19,9% принадлежат предпринимателю Андресу Сонну, а 7,9% - банку Inbank AS.
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