Объём выданных кредитов Coop Pank вырос на 37%

Председатель совета Coop Pank Яанус Виханд Фото: Рауль Меэ

Объём принятых депозитов – на 22%.

Прибыль Coop Pank составила в прошлом году 4,75 миллиона евро. Акционеры приняли решение эту прибыль не распределять: 238 000 евро пойдёт на пополнение резерва, а оставшиеся деньги останутся нераспределённой прибылью.

Объём выданных кредитов вырос в прошлом году на 37%, а депозитов – на 22%. Эти показатели составили 335 и 385 миллионов евро соответственно.

Coop Pank принадлежит на 60,4% ритейлеру Coop Eesti. 19,9% принадлежат предпринимателю Андресу Сонну, а 7,9% - банку Inbank AS.