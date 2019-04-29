ФОТО: правительство приняло присягу в присутствии президента

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд Фото: Лийз Трейманн

В 15:00 новое правительство приняло присягу. В нём будет 15 министров.

Министры в новом правительстве: премьер-министр Юри Ратас, министр образования и науки Майлис Репс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр регионального развития Яак Ааб, министр социальных дел Танель Кийк (все центристы), министр обороны Юри Луйк, министр юстиции Райво Аэг, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр народонаселения Рийна Солман, министр культуры Тынис Лукас (все - из партии "Отечество"), министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме, министр окружающей среды Рене Кокк, министр сельской жизни Март Ярвик и министр внешней торговли и IT Марти Куузик.