Paypal открыл в Эстонии услугу бесплатных P2P платежей

Фото: Amir Cohen

Помимо Эстонии, эта услуга появилась ещё в 24 странах.

PayPal расширил распространение своей услуги P2P платежей на 25 стран, среди которых оказалась и Эстония, сообщает Postimees.

Эта услуга позволяет бесплатно осуществлять платежи на маленькие суммы, если там не требуется конвертации валют, говорит представитель Paypal, руководитель отдела продаж товаров и развития рынков в России и странах Балтии Ольга Лоншакова.

"Знать номер счёта не нужно - достаточно e-mail", - говорит она.