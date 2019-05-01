Мадуро объявил о победе над попыткой госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с посланием к нации на фоне массовых протестов, которые вспыхнули во вторник в стране с новой силой.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: EPA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что протесты, иницированные оппозицией, равносильны попытке государственного переворота, но все эти усилия потерпели поражение, передает РБК.

Он поздравил военное руководство страны, с «разгромом небольшой группы, которая пыталась наполнить Венесуэлу насилием».

Во вторник ситуация в Венесуэле обострилась после того, как Гуаидо выступил с видеообращением, призвав своих сторонников выйти на улицы с целью свержения Мадуро. После этого по всей стране вновь вспыхнули протесты. В результате беспорядков, по данным CNN, пострадал 71 человек

Министр обороны страны Владимир Падрино заявил, что власти частично подавили акты насилия и высшее руководство страны остается лояльным действующему президенту.