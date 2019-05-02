На этой неделе произойдёт приостановка работы инфосистем НТД

Напоминаем, что приостановка в работе информационных систем Налогово-таможенного департамента начнётся 3 мая во второй половине дня, и все услуги департамента будут вновь доступны не позднее 8 мая к вечеру.

Фото: Julia-Maria Linna

В это время будет приостановлена работа услуг Х-пути, связанная с базами данных в электронной среде e-maksuamet/e-toll и департамента, также в это время нельзя будет делать иные запросы в инфосистемы департамента.

«Общая рекомендация для всех пользователей – это планировать все действия, связанные с информационными системами и базами данных НТД, до начала данной приостановки или после её завершения», - сказала руководитель отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента (НТД) Трийн Раапер. - «Например, срок предоставления декларации по подоходному и социальному налогам, платежу по обязательной накопительной пенсии, а также платежу по страхованию от безработицы (TSD) - 10 мая. Если после приостановки некогда будет предоставить декларацию, а до начала данной приостановки вы не успеваете её предоставить, то необходимо к 10 числу уплатить налоги, а саму декларацию предоставить позже».

Необходимо обратить внимание, что в связи с приостановкой также нельзя будет делать запросы в инфосистемы НТД. «Это обозначает, что люди не смогут сделать запросы о задолженности и проверить номер регистрации в качестве обязанного по налогу с оборота», – сказала Раапер.

Приостановка будет обусловлена техническим переустройством электронной среды e-maksuamet/e-toll.

Если услуги Х-пути, связанные с НТД, можно будет использовать, вероятно, с 6 мая, то на возобновление электронной среды e-maksuamet/e-toll потребуется время, предположительно, до 8 мая.

С инструкциями и рекомендациями о том, что необходимо делать в это время приостановки, можно ознакомиться на домашней странице НТД.