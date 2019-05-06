WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: AFP

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.

«Китайские официальные лица заявили, что Пекин не будет склоняться к тактике давления. Отменив визит, Пекин останется верен своей стратегии избегать переговоров под давлением», - сообщает WSJ со ссылкой на свои источники.

В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе США и Китай сумели договориться о 90-дневном «торговом перемирии», которое формально истекло в марте. После этого уже состоялось несколько раундов переговоров, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.

После начала торгов, биржевые индексы Китая и фьючерсы на индексы Европы, США и других стран стремительно падают. Японский индекс Nikkei без изменений из-за закрытия биржи в честь "Детского дня" в стране.

Китайские индексы Shanghai и Shenzhen падают на 6 с лишним процентов. Гонконгский Hang Seng теряет 3,4%. Фьючерсы на немецкий снизились на 1,8%, падение американских фьючерсов на индексы достигает 1,7% (Dow), 1,6% (S&P 500) и 1,9% (Nasdaq).