WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
«Китайские официальные лица заявили, что Пекин не будет склоняться к тактике давления. Отменив визит, Пекин останется верен своей стратегии избегать переговоров под давлением», - сообщает WSJ со ссылкой на свои источники.
В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе США и Китай сумели договориться о 90-дневном «торговом перемирии», которое формально истекло в марте. После этого уже состоялось несколько раундов переговоров, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.
После начала торгов, биржевые индексы Китая и фьючерсы на индексы Европы, США и других стран стремительно падают. Японский индекс Nikkei без изменений из-за закрытия биржи в честь "Детского дня" в стране.
Китайские индексы Shanghai и Shenzhen падают на 6 с лишним процентов. Гонконгский Hang Seng теряет 3,4%. Фьючерсы на немецкий снизились на 1,8%, падение американских фьючерсов на индексы достигает 1,7% (Dow), 1,6% (S&P 500) и 1,9% (Nasdaq).