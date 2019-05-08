В Каламая открылся первый дом с гостевыми квартирами

В Каламая завершен проект 82-квартирного дома, предназначенного исключительно для инвесторов.

Фото: Perton Ehitus

Все квартиры Arte Galeriimaja имеют лишь 1 или 2 комнаты, а сам дом построен на земле коммерческого назначения, сообщил девелопер Perton Ehitus. Помимо традиционного обслуживания, дом предоставляет и услугу уборки, глажки и ремонтные работы. Вестибюль здания намеренно спроектирован таким образом, чтобы дать возможность посидеть с друзьями или провести деловую встречу.

Квартиры были распроданы уже до того, как дом был достроен, отмечает компания. Площадь однокомнатных квартир составляет 24 м2, а двухкомнатных – 41 м2. Последние квартиры были проданы по цене примерно 2800 €/м2.