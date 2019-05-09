Кандидаты в министры IT отказываются занимать этот пост

Министр внутренних дел Март Хельме исполняет обязанности премьер-министра во время зарубежных командировок Юри Ратаса Фото: Postimees/Scanpix

Хельме обвинил в этом журналистов.

Исполняющий обязанности премьер-министра (Ратас находится сейчас в зарубежной командировке) Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что кандидатов на должность министра внешней торговли и IT у коалиции хватает. Однако они отказываются идти на эту должность, и виноваты в этом, по мнению Хельме, журналисты.

«Вы оказали нам медвежью услугу: люди один за другим нам отказывают. Не хотят они, чтобы им припоминали нарушения правил дорожного движения 10-летней давности», - сказал он.