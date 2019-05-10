В Палдиски остановили работу завода

Расположенный в Палдиски завод по производству рыбной муки временно прекратил работу из-за выявленных нарушений экологических требований.

Владельцы завода, который начал работу этой зимой, в настоящее время ищут способ решения проблемы, rus.err.ee.

Мощность завода позволяет перерабатывать до 25 тысяч тонн рыбы в год или примерно 300 тонн ежедневно.

Инвестиции в открытие производства составили около 10 млн евро. Завод является проектом Центрального союза рыбных производителей.