В Палдиски остановили работу завода
Расположенный в Палдиски завод по производству рыбной муки временно прекратил работу из-за выявленных нарушений экологических требований.
Владельцы завода, который начал работу этой зимой, в настоящее время ищут способ решения проблемы, rus.err.ee.
Мощность завода позволяет перерабатывать до 25 тысяч тонн рыбы в год или примерно 300 тонн ежедневно.
Инвестиции в открытие производства составили около 10 млн евро. Завод является проектом Центрального союза рыбных производителей.
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