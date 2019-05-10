dv.ee • 10 мая 2019
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Новости

В Палдиски остановили работу завода

Расположенный в Палдиски завод по производству рыбной муки временно прекратил работу из-за выявленных нарушений экологических требований.

Фото: Postimees/Scanpix

Владельцы завода, который начал работу этой зимой, в настоящее время ищут способ решения проблемы, rus.err.ee.

Мощность завода позволяет перерабатывать до 25 тысяч тонн рыбы в год или примерно 300 тонн ежедневно.

Инвестиции в открытие производства составили около 10 млн евро. Завод является проектом Центрального союза рыбных производителей.

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