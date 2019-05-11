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Ремонт Национальной библиотеки обойдётся в 65 миллионов

Предприятие Riigi Kinnisvara AS (RKAS) проводит тендер на проектирование реновации здания Национальной библиотеки. Общая сумма капитального ремонта запланирована в размере 65 млн. евро.

Здание Эстонской национальной библиотеки будет полностью реконструировано. Фото: Арно Миккор

Здание будет полностью реконструировано, в обновлённые помещения, кроме библиотеки, переедут также таллиннские отделы Национального архива.

Период проектирования – 18 месяцев со дня подписания договора о подряде.

В конце января Национальная библиотека, RKAS и Министерство образования и науки подписали договор о планировании реконструкции здания Национальной библиотеки. Библиотека тогда сообщала, что для начала реконструкции в госбюджете предусмотрены 1,3 млн. евро.

Девизом реконструкции стало долгосрочность эксплуатации, экологичность и энергетическая эффективность.

Результаты проведённого два года назад технического аудита показали необходимость капремонта на сумму 32,6 млн. евро и утепления и реконструкции фасада здания на сумму 21,6 млн. евро.

Строительство десяти­этажного здания Национальной библиотеки было завершено в 1993 году. Оно находится под государственной охраной как памятник культуры.