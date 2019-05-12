Cколько будут платить за участие в съемках голливудского фильма в Таллинне?

Кристофер Нолан (слева) вместе с актерами фильма "Начало" Леонардо ДиКаприо и Кеном Ватанабе.

Голливудская киностудия Warner Bros. совместно с эстонской продюсерской компанией Allfilm собирается снимать в Таллинне блокбастер, режиссером которого, предположительно, является Кристофер Нолан. Сейчас Allfilm набирает актеров массовки, требуется до тысячи человек.

Как передает Delfi Kinoveeb, первые кандидаты уже подали заявление на участие в съемках и выяснили, что за один съемочный день актерам массовки предлагают 50 евро на руки. «Однако учитывайте, что съемочные дни начинаются рано и длятся 12-14 часов», - сказано в информационном письме кандидатам.