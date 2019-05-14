Закат нарвских электростанций: последний выключает свет

Лийз Трейманн • 14 мая 2019
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Обратный отсчет времени для энергоблоков нарвской электростанции начался: как только рабочие часы будут отработаны - видимо, это случится уже в следующем году - блоки закроют, а работников распустят.
Фоторепортаж Äripäev предлагает совершить экскурсию в прошлое. Как выглядят энергоблоки электростанции, которые проработали почти полвека и которые, видимо, будут закрыты уже в следующем году.
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