В США внесен законопроект о санкциях за участие в «Северном Потоке – 2»

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Документ предусматривает санкции против всех компаний и частных лиц, имеющих отношение к этому проекту.

Республиканские сенаторы Тед Круз, Джон Бароссо и Том Кортон, а также демократ Джин Шахин представили законопроект, вводящие финансовые санкции и запрет на въезд в страну тем лицам и компаниям, которые участвуют в «Северном Потоке – 2», сообщает Reuters.

Для того, чтобы проект стал законом, его должны одобрить обе палаты парламента.

«Северный Поток – 2» - проект поставки газа из России в Европу в обход Украины. Дональд Трамп ранее критиковал Германию за участие в этом проекте. «Они платят миллиарды долларов России, от которой мы должны их защищать», - говорил он.