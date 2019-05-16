Handelsbanken закрывает офисы в Таллинне

Головная контора Handelsbanken в Стокгольме Фото: Reuters/Scanpix

Банк объясняет этот шаг плохими результатами в странах Балтии.

Handelsbanken прекращает деятельность в странах Балтии. Как пишет сам банк, ему не удалось показать в этом регионе хорошие результаты, передаёт Reuters. К тому же, поведение клиентов изменилось, и нужны инвестиции. Поэтому банк решил уйти из стран Балтии к 2020 году. Своих здешних клиентов он продолжит обслуживать на своей территории.

Handelsbanken работал в странах Балтии 10 лет. Помимо них, банк представлен в Швеции, Великобритании, Дании, Финляндии, Норвегии и Нидерландах.

В Эстонии у Handelsbanken работали 20 человек (по состоянию на первый квартал). В 2017 году эстонский филиал Handelsbanken заработал 14 миллионов шведских крон (1,3 миллиона евро), получив операционный убыток в 5 миллионов крон. Годом ранее операционный убыток составлял 13 миллионов крон. Активов у эстонского филиала было на сумму 130 миллионов евро.

Handelsbanken создан в 1871 году.