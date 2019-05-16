Эстония на 10-м месте в ЕС по росту производства

Фото: Андрас Кралла

Объём промышленного производства вырос в Эстонии в марте на 2,4%. Это 10-й результат в ЕС, сообщает Eurostat.

Наибольший рост был за этот период в Ирландии. Он составил 22,1%. Далее идут Польша (+8%) и Венгрия (+7,9%).

Наибольшее падение было зафиксировано в Португалии (-7,9%), на Мальте (-3,6%) и в Испании (-3,4%). Данных по Бельгии, Австрии и Кипру нет.

Средний результат по еврозоне - падение на 0,6%, по ЕС - рост на 0,4%.

В Латвии производство выросло на 1,5%, а в Литве - на 5,2%. В Финляндии оно упало на 1,3%, а в Швеции - на 2,2%.