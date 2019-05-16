НТД задержал партию контрабандных сигарет

На прошлой неделе сотрудники следственного отдела Ляэнеской службы Налогово-таможенного департамента обнаружили 520 000 контрабандных сигарет при контроле транспортного средства на шоссе Валга-Уулу.

Фото: НТД

Сигареты марок NZ Gold и Red Premiere были белорусского происхождения.

Как передает НТД, остановленный проверяющими фургон был на первый взгляд пустым, однако в ходе измерения сотрудники ведомства обнаружили разницу между внешним и внутренним объемом грузового отдела. За двойной стеной оказался зазор, где находились коробки с сигаретами.

Фото: НТД

Найденные сигареты подлежат уничтожению. Гражданин Латвии, который вел фургон, приговорен к условному заключению сроком в один год и шесть месяцев, также он должен оплатить административные расходы и штраф в размере примерно 600 евро. Водитель выслан из Эстонии, на него был наложен пятилетний запрет на въезд в страну.

По словам главы следственного отдела Ляэнеской службы Налогово-таможенного департамента Пеэтера Пайсуотса, а этом году НТД обнаружил более миллиона контрабандных сигарет и более 1000 литров алкоголя.