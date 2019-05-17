Только для подписчиков

Руководителем года стал...

Сегодня на Пярнуской конференции руководителей был объявлен руководитель года. Им стал Яанус Виханд - глава Coop Eesti.

Ристо Мяэотс, Яанус Виханд, Аку Сорайнен Фото: Урмас Камдрон

Жюри конкурса в первую очередь отметило, что Яанус Виханд осовременил консервативный Центральный союз потребительских обществ, и у Coop Eesti в будущем амбициозный план - достигнуть годового оборота в миллиард евро.

В этом году Coop Eesti планирует увеличение оборота до 20-30 миллионов евро, что увеличит общий оборот до 600 миллионов евро.

В тройку лидеров конкурса вошли создатель и руководитель адвокатского бюро Аку Сорайнен и руководитель предприятия по обслуживанию самолетов Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Всего на конкурсе было представлено 180 кандидатур.

В прошлом году звания лучшего руководителя была удостоена Кай Реало, глава Circle K.

Конкурс организовывают Союз работодателей Эстонии, Эстонского союза руководителей по персоналу PARE, Postimees и Äripäev, Pärnu Konverentsid и Luminor.