США расширили «список Магнитского»

США расширили круг лиц, включенных в «список Магнитского».

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По «акту Магнитского» США вносят в санкционный список иностранных физических лиц и организации, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека и коррупции.

В список добавлен чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек», а также пять граждан РФ: бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев, которого считали возможным организатором убийства Бориса Немцова, командир «Терека» Абузайд Висмурадов, а также Геннадий Каролов, Сергей Коссиев, бывший начальник исправительной колонии №7 в Карелии, и бывший следователь Следственного комитета Елена Трикуля, сообщает «Коммерсант».

Посольство РФ в США назвало «антироссийским» решение Вашингтона расширить санкционный «список Магнитского». Россия примет ответные меры, говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Facebook.