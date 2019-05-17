В Таллинне можно предварительно голосовать на восьми участках

За первый день предварительного и электронного голосования на выборах в Европарламент на восьми избирательных участках Таллинна проголосовали 2439 человек, передает пресс-служба Таллиннской горуправы.

Фото: EPA

На 20 часов вчерашнего дня по всей Эстонии электронно проголосовали 21 521 человек.

Предварительное голосование продлится до 22 мая, участки открыты с 12 до 20 часов.

Предварительное голосование возможно до 19 мая в Таллинне на восьми избирательных участках:

* № 7 – торговый центр "Рокка аль Маре", Палдиское шоссе, 102 (рядом с эскалатором в атриуме второго этажа)

* № 14 – центр "Солярис", бульвар Эстония, 9, (в атриуме нулевого этажа торгового центра)

* № 20 – центр "Кристийне", ул. Эндла, 45( в атриуме второго этажа со стороны автостоянки)

* № 37 – "Ласнмяэ центрум", ул. Мустакиви, 13 (у входа, близ входа в магазин "Рими")

* № 42 – Линнамяэская "Максима ХХХ", ул. Линнамяэ, 57 ( у входа в торговый центр близ информационного прилавка)

* № 50 – центр "Магистрали", бульвар Сыпрузе, 201 (на втором этаже)

* № 57 – центр "Ярве", Пярнуское шоссе, 238 (на первом этаже, перед магазином "Кодуэкстра")

* № 77 – центр "Строоми", улица Туулемаа, 20 (в атриуме второго этажа

* 20-22 мая голосовать можно будет на всех 85 избирательных участках Таллинна по месту жительства, а на 19 - и вне места жительства. В день выборов, 26 мая, можно будет голосовать только на участке по месту жительства.

Электронное голосование продлится до 18 часов 22 мая. Голосовать можно круглосуточно.

Голосовать могут граждане Эстонской Республики, достигшие ко дню выборов 18-летнего возраста и не признанные недееспособными в части избирательного права, не осужденные судом и не отбывающие наказание, связанное с лишением свободы. Голосовать могут также не имеющие гражданства ЭР граждане Евросоюза, достигшие 18-летнего возраста, данные об адресе места проживания которых занесены в Регистр населения и которые не позднее 26 апреля представили соответствующее заявление Министерству внутренних дел.