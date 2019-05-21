Зеленский распустил Верховную раду

May 20, 2019 - Kiev, Ukraine - President-elect Volodymyr Zelensky clapping during his inauguration in the Ukrainian parliament in Kyiv, Ukraine, 20 May 2019. (Credit Image: © Maxym Marusenko/NurPhoto via ZUMA Press) Фото: Scanpix

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и проведении внеочередных выборов 21 июля 2019 года.

О том, что он распускает Раду, Зеленский объявил накануне во время своей инаугурационной речи в парламенте, напоминает BBC.

Ранее во вторник Зеленский провел встречу с руководством Рады и лидерами парламентских фракций, после которой заявил, что внеочередные парламентские выборы необходимы из-за низкого уровня доверия граждан и фактического отсутствия коалиции с 2016 года.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции", - сказал он.