Более половины жителей Эстонии поддерживают отказ от обязательной второй пенсионной ступени

55% жителей Эстонии считают, что присоединение ко второй пенсионной ступени могло бы быть добровольным, следует из данных опроса, проведенного фирмой Turu-uuringute по заказу ERR.

Фото: Анатолий Мальцев

Согласно исследованию, 55% опрошенных поддерживают изменение второй пенсионной ступени с обязательной на добровольную, против были 24%, а остальные респонденты не смогли выразить свое мнение, сообщил в среду, 22 мая, портал новостей вещания ERR.ee.

Среди лиц, которые уже присоединились ко второй пенсионной ступени, 62% считают, что она должна быть добровольной. Из тех, кто присоединился к третьей пенсионной ступени, 53% хотят сделать второй столп добровольным.

Опрос был проведен в период со 2 по 15 мая. В нем приняли участие 1010 человек.