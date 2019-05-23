Эстонско-российский бизнес-форум начался

Райво Варе Фото: Andras Kralla

В Эстонии проходит второй Эстонско-российский бизнес-форум «Точка входа». На нём встречаются эстонские и российские предприниматели и обсуждают, какие возможности есть в Эстонии для российских предпринимателей.

Ведущий - эксперт, предприниматель и бывший министр транспорта Эстонии Райво Варе.

Организаторы форума – «Деловые ведомости» и Целевое учреждение «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» (IVIA).

«Мы постарались собрать самые актуальные темы, которые волнуют предпринимателей, запустивших бизнес в Эстонии или планирующих это сделать. Это и банковские вопросы, связанные с открытием счетов, и финансирование проектов, и привлечение кредитов, и получение безвозмездных грантов Европейского союза — обо всех процедурах мы расскажем подробно», - говорит директор по продажам IVIA Вадим Орлов.

«Одна из важных тем форума — начало продаж на территории Европейского союза, поэтому целый блок мы посвятим тому, как построить взаимоотношения с крупными торговыми сетями. В ЕС это один из путей, благодаря которому можно начинать продавать свою продукцию. Еще один путь — интернет-торговля. Все это очень интересует наших участников», - добавил он.