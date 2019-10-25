Инспекция труда нашла нарушения на 93% проверенных строек

Инспекция труда проверила ситуацию с безопасностью труда на строительных площадках. Нарушений не было только на десяти строительных площадках, т. е. 6,7%. На нескольких строительных площадках леса опирались на случайные обломки досок, а под вертикальными рамами отсутствовали предусмотренные основания.

Фото: Liis Treimann

Как сообщает ведомство, строительный сектор является сферой с самой высокой степенью опасности, где постоянно происходят несчастные случаи, в которых работник получает сверхтяжелые травмы или погибает.