45% предпринимателей недовольны правительством

Министр внутренних дел Март Хельме, пермьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу Фото: Андрас Кралла

45% предпринимателей считают, что действия правительства за последние три месяца негативно повлияли на бизнес-среду, 48% считают, что действия правительства вообще никак не сказались на сфере предпринимательства, 7% предпринимателей позитивно оценивают действия кабинета министров, следует из результатов опроса Центрального союза работодателей.

При этом отмечается, что Центральный союз работодателей проводит подобный опрос с декабря 2015 года, и столь высокого процента довольных правительством предпринимателей в течение этих лет не наблюдалось.