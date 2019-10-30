Ратас: американский рынок крайне важен для эстонского бизнеса

Премьер-министр Юри Ратас во время визита в США встретился с представителями Балтийско-Американской торговой палаты, банков и предприятий, чтобы укрепить деловые контакты между двумя государствами.

“Отношения Эстонии и Соединенных Штатов и сейчас очень хороши, однако бизнесу всегда есть куда развиваться”, - сказал премьер-министр Юри Ратас. По словам премьера, Эстония может многое предложить. “Экономика Эстонии является частью Европейского Cоюза, она гибкая и инновативная, наши ИТ-сектор и э-государство служат примером остальному миру. Рынок США очень большой, и его возможности очень важны для наших экспортеров”, - сказал Ратас.

В ходе визита в США премьер-министр открыл представительство Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в Нью-Йорке и вместе с бизнес-делегацией посетил компании Google и Pfizer.

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Премьер выразил надежду, что контакты с американскими крупными фирмами или небольшими предприятиями заложат основу будущему сотрудничеству.

На встрече с представителями банковского сектора премьер-министр рассказал о мерах, предпринимаемых правительством Эстонии для борьбы с отмыванием денег. “Благодаря хорошей работе Финансовой инспекции, ужесточению законодательства и желанию банков уменьшить риски, сегодня мы находимся совсем в иной ситуации, чем годами ранее”, - сказал Ратас.

“Отмывание денег – это международная проблема, и сотрудничество с США в ее решении очень важно”, - подчеркнул глава правительства.

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Ратас встретился с представителями Федерального резерва, JPMorgan Chase и Citibank. Сегодня премьер-министр находится в Вашингтоне, где встретится с министром торговли США Вилбуром Россом, заместителем министра финансов Джастином Музиничем и председателем Комитета по международным отношениям Сената Джеймсом Ришем. Ратас выступит с речью в аналитическом центре American Enterprise Institute и примет участие в круглом столе Heritage Institute.