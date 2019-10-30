Ритейл в Латвии упал

Фото: Рауль Меэ

Оборот розничной торговли в Латвии упал в сентябре на 0,4%, по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщает Центральное статистическое управление Латвии.

Оборот по продуктам питания вырос на 0,8%, по всему остальному, за исключением моторного топлива, упал на 1,4%, по моторному топливу снизился на 0,2%.

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то здесь также будет зафиксировано падение: снижение оборота по ритейлу в сентябре составило 1% по сравнению августом. Оборот по продуктам питания вырос на 0,7%, по всему остальному, за исключением моторного топлива, упал на 0,9%, по моторному топливу снизился на 2%.