Центробанк РФ аннулировал лицензию российского подразделения Danske Bank

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Акционер сам подал соответствующее заявление, утверждает регулятор.

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» на основании ходатайства, поданного акционером, передают "Ведомости" со ссылкой на сайт регулятора.

В соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса России акционер банка принял решение в добровольном порядке ликвидировать банк.

Согласно последнему финансовому отчету, представленному ЦБ, кредитная организация способна удовлетворить требования кредиторов. «В АО «Данске банк» будет назначена ликвидационная комиссия», – отмечается в сообщении.

Согласно данным ЦБ, по величине активов «Данске банк» занимал 240-е место в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.