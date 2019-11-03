"Зеленые" хотят снизить налог на экологически чистые продукты до 9%

ma Tervise Catering. Фото: Terje Lepp

Инициатива партии "Зеленые Эстонии" о снижении ставки налога с оборота для экологически чистых продуктов до 9% за три дня набрала необходимые 1000 подписей. Это значит, что предложение должен будет рассмотреть парламент.

"Экологически чистая продукция не должна считаться роскошью. Мы хотим, чтобы полезные для здоровья экотовары достигали большего числа людей", – передаёт ERR слова лидера партии Зюлейхи Измаиловой.

Согласно предложению "зеленых", ставка налога с оборота на экопродукцию должна быть снижена с 20% до 9%.