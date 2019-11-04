МВФ рекомендует оставить вторую пенсионную ступень обязательной
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству оставить вторую пенсионную ступень обязательной. Эту точку зрения разделяет и Банк Эстонии.
Основываясь на опыте других стран, МВФ рекомендует более осторожно проводить изменения в пенсионной системе. МВФ считает, что важно провести оценку долгосрочного влияния запланированных изменений, а также привлечь к обсуждению все заинтересованные стороны, сообщает Банк Эстонии.
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