МВФ рекомендует оставить вторую пенсионную ступень обязательной

Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер согласен с рекомендацией МВФ Фото: Лийз Трейманн

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству оставить вторую пенсионную ступень обязательной. Эту точку зрения разделяет и Банк Эстонии.

Основываясь на опыте других стран, МВФ рекомендует более осторожно проводить изменения в пенсионной системе. МВФ считает, что важно провести оценку долгосрочного влияния запланированных изменений, а также привлечь к обсуждению все заинтересованные стороны, сообщает Банк Эстонии.