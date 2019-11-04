У трех партий финансовые проблемы

Руководитель Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) Лийза Овийр Фото: Андрес Хаабу

Экономическое положение социал-демократов, Партии реформ и Центристской партии настолько плохое, что у Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) возникает вопрос об их дальнейшей дееспособности.

В протоколе последнего в октябре заседания комиссии отмечается, что чистые активы трех партий отрицательны, а долгосрочная задолженность высокая. У партии Реформ нетто-имущество в минусе на 600 000, и имеется задолженность в 600 000 евро. У Центристской партии эти показатели 800 000 и 700 000 соответственно, а у социал-демократов - 600 000 и 200 000.