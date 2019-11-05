Госсуд решит спор между Центристской партией и комиссией

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас Фото: Лийз Трейманн

Длившийся два года спор, обязана ли Центристская партия выплатить 110 100 евро, которые Комиссия по надзору за финансированием партий расценивает как запрещенные пожертвования, теперь предстоит решить Государственному суду, передает rus.err.ee.

Госсуд взял на рассмотрение апелляцию Центристской партии от отмене предписания, сделанного в феврале 2017 года комиссией.

В феврале 2017 года комиссия сделала Центристской партии предписание, согласно которому партия должна выплатить в государственную казну 10 100 евро, полученные организацией анонимно, а потому считающиеся запрещенными.

В декабре 2017 года Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу Центристской партии, которая оспорила предписание комиссии. 4 апреля апелляцию партии отклонил и Таллиннский окружной суд. Теперь партия обратилась в Госсуд.