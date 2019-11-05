Кто из эстонцев больше всех зарабатывает в Финляндии?

Фото: Андрес Хаабу

Финские налоговые органы опубликовали данные о людях, получивших самый высокий налогооблагаемый доход за прошлый год. Среди эстонцев в Финляндии в рейтинге чаще встречаются две сферы: медицина и строительство.

Самый высокий налогооблагаемый доход получил Таймар Кёйв. Согласно финским источникам, его связь с регистром предприятий закончилась в прошлом году, что может быть причиной более высокого дохода.