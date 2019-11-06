Группа захвата CO 2

В США разработаны технологии, позволяющие устранить 90% выбросов CO 2 в атмосферу. Их можно применять и в Эстонии. Но есть проблема: они невероятно дорогие.

Казбулат Шогенов, научный сотрудник Таллиннского технического университета