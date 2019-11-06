Ярослав Тавгень • 7 ноября 2019
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Группа захвата CO2
В США разработаны технологии, позволяющие устранить 90% выбросов CO2 в атмосферу. Их можно применять и в Эстонии. Но есть проблема: они невероятно дорогие.
Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), для того, чтобы избежать пагубных последствий изменения климата, нужно добиться того, чтобы глобальное потепление на Земле не превышало 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Согласно прогнозам организации, если человечество ничего не предпримет для снижения уровня выбросов СО2, эта отметка будет достигнута уже в 2030 году.
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