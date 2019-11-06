Исследование: четверть населения живет в постоянном стрессе

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В конце октября портал CV-Online Estonia провел исследование о ментальном здоровье в разных предприятиях. В опросе участвовало более 500 человек, и судя по результатам, более половины из них оценивают общее состояние в фирме (культуру, физическое и ментальное здоровье коллектива), как хорошее или очень хорошее, сообщает портал.

Негативно респонденты оценили свое состояние и общение с начальством. Например, каждый пятый утверждает, что работодатель в любой момент может прекратить с ним рабочие отношения, и столько же воспринимают рабочую среду и коллектив, как враждебные, и предпочитают работать в одиночестве.