Новый министр вступил в должность

Каймар Кару и Юри Ратас Фото: Дом Стенбока

Новый министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару (EKRE) вступил сегодня в должность, принеся присягу перед Рийгикогу. Сегодня Кару также впервые примет участие в заседании правительства.

Кару имеет 20-летний опыт работы в секторе информационных технологий. Кару имеет степень магистра по философии, полученную в Тартуском университете.

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