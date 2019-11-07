Новый министр вступил в должность
Новый министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару (EKRE) вступил сегодня в должность, принеся присягу перед Рийгикогу. Сегодня Кару также впервые примет участие в заседании правительства.
Кару имеет 20-летний опыт работы в секторе информационных технологий. Кару имеет степень магистра по философии, полученную в Тартуском университете.
Прежде занимавшая эту должность Керт Кинго (EKRE) ушла с поста министра в результате скандала - ее уличили во лжи Рийгикогу.
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