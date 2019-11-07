Кристель Хярма • 7 ноября 2019
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В промышленности назревает крупная сделка
По данным Äripäev, в эстонской деревообрабатывающей промышленности планируется сделка на 10 млн евро. Участники сделки не желают ее комментировать.
По данным Äripäev, одна из самых успешных в Эстонии деревообрабатывающих компаний Eesti Höövelliist приобретает фирму Trives. Размер сделки составляет 10 миллионов евро. Ни Eesti Höövelliist, ни члены правления OÜ Trives не согласились прокомментировать сделку.
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